據新華社報導，經依法審查，2020年6月19日，北京市人民檢察院第二分院以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，對加拿大籍被告人康明凱向北京市第二中級人民法院提起公訴。

2018年12月1日，應美國官員要求，大陸電信業巨頭華為的首席財務官孟晚舟在溫哥華被捕，她也是華為創始人任正非的女兒。此舉激怒了大陸官員。孟晚舟被捕後，陸加關係變差，康明凱和邁克爾被捕，被視為大陸當局因孟晚舟事件向加拿大施加壓力。

就在美國總統川普簽署被視為針對大陸通訊業巨頭華為的行政命令後一天，大陸外交部宣佈，當地檢察機關已經正式批准逮捕2名稍早前被指「涉嫌危害國家安全」而被扣留的加拿大人，其中一人是康明凱（Michael Kovrig），另外一人是邁克爾（Michael Spavor）。

康明凱是國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，也是一名前加拿大外交官，他2018年12月在北京遭到國安人員拘留。邁克爾是一名商人，與北韓政權關係密切，曾將外國投資者帶到北韓參加巡迴演出。

大陸政府曾透露針對康明凱指控的詳細資料，指康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過大陸境內的關係人，竊取、刺探大陸敏感訊息和情報。而康明凱的重要情報關係人即是邁克爾。邁克爾住在與北韓接壤的遼寧省丹東市，與北韓政權關係密切。

＃康明凱 ＃國際危機組織 ＃涉嫌 ＃刺探國家秘密 ＃情報案 ＃被提起公訴 ＃孟晚舟 ＃北京

(中時 )