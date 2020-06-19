檢調偵辦兆豐銀行新店分行石姓女行員與許姓前夫詐貸案，發現整個詐貸計畫是由許統籌規畫，石女為了愛情配合許的計畫進行，許開名車甚至豪賭欠下賭債，本身生活簡樸沒有奢侈品的石女，因配合前夫詐貸犯法，一度情緒崩潰大哭。

檢調發現，外型頗為靈秀的石姓女行員在2015年6月任職兆豐銀新店分行，當時大台北地區房地產交易熱絡，她的許姓前夫是房地產投資客，因業務往來對未婚的石女展開追求，因許能言善道，很快擄獲石女芳心，許接著向石提出「人頭購屋墊高房價詐貸」的計畫，石雖明知許的計畫違法，但陷於愛情仍幫許執行，2人並在2017年結婚。

許男透過平時往來的地政士、房仲業者，以人頭費10到20萬元代價陸續找來人頭購買了26處不動產，簽訂買賣合約時將成交房價灌水5成到1倍，再透過石女申辦貸款，同時，在內政部實價登錄網登錄灌水房價，以利未來脫手房產時能拉高房價。

不過，許男雖詐貸數億元，開保時捷豪車、豪賭，石女卻沒有向許要好處，只有經手許的人頭戶房貸壽險，由兆豐銀依規定給付保險金額6%業績獎金。檢調搜索過程，甚至沒有發現石女有任何名牌包等奢侈品。

許因投資失利及豪賭造成資金缺口太大，與石在2019年8月離婚，石在許的詐貸案爆發後被檢調約談，移送北檢複訊時被大批媒體包圍，石女在法警室一度情緒崩潰放聲大哭，後悔自己為了愛情犯法。

由於許投資房地產的金融槓桿做得太滿，大台北地區不動產行情受到新冠肺炎疫情影響大跌，許的資金缺口擴大，向兆豐銀詐貸的26處房產有一半繳息異常被兆豐銀發現，而且放貸集中在石女手中，因此主動向檢調單位舉報。

(中時 )