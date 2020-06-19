苗栗縣鍀泰鋼鐵董事長暨造橋義消分隊長蕭國奉、顧問楊文雄研發消防衣帽鞋烘乾機，並捐贈1台給通霄消防分隊使用，提升災後消防衣物清潔工作的效率。（通霄消防分隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

造橋義消分隊長蕭國奉，19日贈送通霄消防分隊1台消防衣帽鞋烘乾機，並親自解說如何使用。（通霄消防分隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

消防弟兄打火出生入死，消防衣帽往往沾染火場灰燼，若沒有及時清潔乾淨，長期接觸人體有礙健康，嚴重還可能致癌，苗栗縣鍀泰鋼鐵董事長暨造橋義消分隊長蕭國奉、顧問楊文雄研發消防衣帽鞋烘乾機，並捐贈1台給通霄消防分隊使用，提升災後消防衣物清潔工作的效率。

造橋義消分隊19日贈送通霄消防分隊1台消防衣帽鞋烘乾機，由第4大隊大隊長洪嘉佑代為收贈，並表達全體同仁衷心的感謝。

消防衣烘乾機由蕭國奉研發，他指出，消防衣帽是消防人員執行救災最重要的裝備，但往往辛勞救災後髒汙不堪且不易清潔，尤其火場高溫下消防衣帽已遭汗水浸濕，救災後的衣帽清潔更是花費大量心力，若擁有完善的裝備，能大幅提升搶救工作的成效。

通霄消防分隊表示，獲贈的烘乾機1次可烘4套消防衣帽鞋，裡面備有高溫烘衣架可達攝氏45到50度，經測試能讓清洗後的消防衣帽鞋在3個小時內乾燥，且配有臭氧機、紫外燈及定時裝置，讓消防衣在乾燥的同時一併消毒殺菌，有了消防衣烘乾機，能讓消防人員告別黏膩的潮溼感，提升救災效率。

(中時 )