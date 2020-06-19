胃藥風波再起，美國早在4月就要求所有含ranitidine的胃藥下架，但台灣5月開始徹查，目前仍處於評估階段，待8月才會做出決定。藥師認為，ranitidine胃藥在基層診所就能回診換藥，不需回到大醫院照胃鏡，即使4月台灣仍有疫情，也非動作慢半拍的理由，此舉形同草菅人命，呼籲食藥署儘速評估，做出是否禁用的決定。

美國FDA及歐洲EMA指出，含ranitidine藥品中的不純物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」的含量，會隨著儲存時間增加或儲存高於室溫下而上升，進而超出每日可接受攝取量。目前國內計有36款藥品含有ranitidine，食藥署已要求廠商繳交報告，8月將做出進一步的決定。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎表示，早在今年4月，美國就已將含有ranitidine的胃藥禁用，當時的美國疫情也嚴峻，卻未因此拖慢決策，台灣雖然緊追國際的進展，但面對胃藥風波仍然慢半拍，5月展開徹查，目前仍未決策，直呼政府草菅人命。

含有ranitidine的胃藥市佔率約有4到5成，因不需照胃鏡就能使用，使用的人數很多。沈采穎表示，有些人胃不好，長期都在服用此藥。事實上，若要換藥也不需跑到醫院去換，在診所就能處理，ranitidine有致癌疑慮，可改用famotidine，她認為新冠肺炎不應是決策慢半拍的理由。

沈采穎呼籲食藥署，儘速針對36款胃藥做出決定，若比照國外進行預防性下架，對廠商而言一定會有損失，只要提供一些補償就好。目前已有民眾感到擔憂，希望食藥署加快決策的速度。

(中時 )