許多手腕疼痛的患者，常常以為自己是媽媽手，但其實許多的疾病都會造成手腕疼痛，俗稱媽媽手的狄奎凡氏症也是其中之一，而鮮少聽到的隔間症候群也會引發相似部位的疼痛，若沒有多加注意，並不易區分兩者差別。

臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇表示，隔間症候群其他名稱包括槳手腕、交叉症候群、吱吱手腕等，主要影響手腕背側伸腕肌腱第一與第二隔間，此疾病被認為是第一隔間的拇指外展長肌及伸拇指短肌在往手部延伸時會跨過第二隔間的橈側伸腕長短肌肌腱，在反覆的摩擦下導致肌腱滑膜炎，患者會在手腕橈側莖突的疼痛，與媽媽手的位置相近；不過，媽媽手是第一隔間的兩條肌腱產生狹窄性的肌腱滑膜炎造成。

隔間症候群常發生在需要重複手腕屈曲伸直的人身上，像是從事划船、滑雪、球拍運動、騎馬的人也比較容易發生。男性女性並不會有發生率上的差異，但媽媽手較常發生於女性；此外，隔間症候群的患者，在手腕近端靠近橈骨莖突會有疼痛與腫脹感，按壓也會引起疼痛，患者在手腕、大拇指伸直時也會感到疼痛且有摩擦聲。

丁睿宇指出，隔間症候群為一個臨床診斷，臨床上會檢查手腕的疼痛部位、手腕的活動度、手腕的腫脹區域等，以得到正確診斷。隔間症候群本身有個特殊症狀就是會有爆裂音的產生，尤其是在手臂旋前、旋後時發出，此點可與媽媽手做區隔，超音波檢查也能協助診斷，以肌腱滑囊發炎的位置進行明確診斷。

隔間症候群的治療以保守型治療為主，包含休息與活動型態改變，藥物可選擇非類固醇類止痛藥、普拿疼等。夜間使用輔具暫時固定手腕，若保守型治療無效後，可以考慮接受局部類固醇注射來減低發炎改善症狀。

目前復健治療對於隔間症候群沒有何種方式最有效的定論，但可以透過逐步的伸展拇指外展長肌、伸拇指短肌、橈側伸腕長短肌肌腱，同時鬆動手肘、手腕的關節都能逐步改善症狀。

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(中時電子報)