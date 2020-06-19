亞洲舞王羅志祥（小豬）先前被周揚青掀9年情變真相，指他男女關係混亂、愛搞「多人運動」，使原訂到大陸錄影的小豬一夕之間工作全無，他回到台灣結束居家檢疫14天後，一舉一動仍成為外界矚目焦點。今(19日)凌晨他曬出自己秘密出關打球照片，粉絲重點全在他露出的粗黑小腿，虧他許久不見似乎發福又變黑。
今年4月周揚青分享千字分手文透露與羅志祥分手內幕，指他和旗下女藝人有染，甚至會搞「多人運動」，讓周揚青徹底心死，羅志祥連發兩次道歉文後，上月又趁520突襲PO出懺情文，公開兩人相戀多年點滴有意挽回，但周揚青這方冷處理。
羅志祥最近在IG分享剛完成錄音，音軌上則寫著「對不起」，應是新歌歌名，被推測是想用新作品跟舊愛致歉。今他再貼出自己默默跑去打球的照片，地點應為內湖彩虹河濱公園，從露出的小腿看來似乎變胖，網友回應：「是不是胖了，腿好粗」、「這小黑粗小腿」、「改過自新別再玩遊戲了」、「突然覺得他好落寞」。
(中時電子報)
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