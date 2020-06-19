巨大（9921）集團董事長杜（糸秀）珍19日在股東會上指出，隨著全球疫情趨緩，各國紛紛解封，代步及休閒運動車款需求明顯成長;加上各國政府積極推廣自行車騎乘，不僅增設自行車道，也提供購車補助，鼓勵民眾騎車，巨大目前在手訂單爆量、能見度已看到明年上半年，產能滿載、日夜趕工，「若年底前零組件供應正常，今年整體營收成長一成以上應該沒有問題！」

關於後疫情全球自行車市場展望，巨大集團執行長劉湧昌表示，後疫情時代，消費者購買自行車及電動自行車意願升高，替代日常大眾交通工具或運動健身的用途顯著增加，除了原本自行車消費客群外，也創造出很多原本搭公車、火車上下班的人，現在紛紛轉為以自行車代步的全新客群。

劉湧唱進一步表示，5月份捷安特歐美及中國自行車市場都有五成以上的銷售成長，「目前各國經銷商庫存都處於超低水位，例如韓國，庫存水位僅剩3天、日本也剩18天，單是應付庫存補貨、產能就已供不應求！」預期下半年，各主要自行車市場仍會持續成長，對全年營運表現充滿樂觀期待。

巨大集團今日股東會順利通過2019年財報及配發現金股利4.6元。巨大集團去年合併營收為634.5億元、創下歷史新高，稅後淨利33.7億元，EPS達9元。

巨大第一季集團稅後淨利6.3億元，年減8% ，EPS1.68元，獲利表現超出法人預期。

(工商 )