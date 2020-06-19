前行政院副院長陳其邁17日正式宣布投入高雄市長補選，同時也傳出吳怡農和時代力量高雄市議員黃捷將擔任競選團隊發言人，但該傳聞卻引發深綠支持者不滿；民進黨立委許智傑卻表示贊同，認為可以更多年輕支持者選票。

黃捷將擔任陳其邁競選團隊發言人消息一出，引發外界熱議，黃捷受訪時也說，確實還在討論中，有結論就會公布。不料，黃捷的動向卻引發深綠支持者不滿，認為時代力量長期扯民進黨後腿，黃捷若任發言人，將讓長期支持民進黨的人情何以堪，甚至認為大力推動罷韓活動的台灣基進成員張博洋都比黃捷好。

對於時代力量和台灣基進等小綠之間的矛盾，許智傑則向綠營支持者喊話，格局決定結局，態度決定高度。他說，陳其邁這次投入市長補選，當然要爭取各方勢力的支持，黃捷認真監督市政，表現良好，如果她可以擔任陳其邁的發言人，相信更能爭取年輕選民的認同，以及更多的選票。

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(中時電子報)