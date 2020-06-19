桃園市議員王浩宇遭連署罷免，「罷免王浩宇」臉書社團超過5萬網友響應，連署站昨（18）日宣布成立，網友紛喊「中壢人加油！」不過，王浩宇日前表示，討論他的大多是「韓粉」，且負面聲量急速下降，今日他再透露「柯粉」討厭他的原因。

王浩宇日前在臉書貼出網路聲量圓餅圖，表示他的負面聲量正急速下降，「只剩下上禮拜的零頭而已」，而有超過7成的討論都只在韓粉圈或是藍營的支持者，12.6%是民眾黨跟柯粉，24小時內真正在臉書上攻擊他的英粉或綠營支持者則只有182人，比例極低。

今日王浩宇PO出網友臉書截圖，內容提到「忍他很久了！」有意遷戶籍連署罷免王浩宇，若無法遷戶籍，也願意以現金贊助，「我支持柯P我驕傲」。

對此，王浩宇回擊，「一直說我抹黑柯文哲，請問我到底抹黑了什麼？」是張益贍、蔡宜芳事件，還是口罩販賣機？說到底，這些柯粉攻擊的理由，「不就是我不認同柯文哲嗎？」

王浩宇也提到，明明今年柯文哲請假超多，兩岸立場也說不清楚，台北市的還債是因為重大建設完成，忍不住喊話「可以不要再造神了嗎？」

(中時電子報)