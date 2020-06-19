弘道老人福利基金會在華科慈善基金會支持，與亞洲大學聽語系協助下，到社區位為長輩做自評問卷、耳道檢查、聽力篩檢等檢查。（吳建輝攝）

聽語系學生未來在職場上，有一半機會會是服務長輩，因此到社區協助長輩做聽力檢測，不僅將自身所學，學以致用，還能實際學習到如何與長輩溝通。（吳建輝攝）

而為了讓等待檢測的長輩不無聊，同學們也在旁邊指導長輩正確聽力觀念，與認識「聽力損失」，也進行衛教教導長輩保養耳朵的方法。（吳建輝攝）

隨著台灣社會快速步入老年化社會，讓老人長照議題逐漸受到重視，但聽力損失的部分卻受到忽視，弘道老人福利基金會連續舉辦多年的「守護聽力-長者聽力篩檢」，因疫情影響今辦理彰化首場，19日來到彰化田中頂潭社區，受測的31位長輩，有近9成有聽力損失問題，可見其問題嚴重性。

根據PSA華科事業群慈善基金會2019年所公布聽力篩檢報告發現，65歲以上的長者失能性聽損盛行率高達為40％，弘道老人福利基金會在華科慈善基金會支持，與亞洲大學聽語系協助下，到社區位為長輩做自評問卷、耳道檢查、聽力篩檢等檢查。

弘道老人福利基金會彰化服務處處長施淑莉表示，今天在華科慈善基金會的協助下，到田中頂潭社區做聽力檢測，希望發現潛在輕中度聽力損失的長輩並協助就醫，也希望能提高長輩對於聽力健康的重視。

亞洲大學聽語系主任盛華表示，聽力障礙會影響長輩與他人溝通，甚至產生誤會，讓長輩受挫減少與他人互動機會，但事實上聽力障礙如發現得早，能及早預防減緩聽力衰退，而今天檢測的長輩，如有發現較為嚴重的部分，也會協助長輩轉介至醫院做進一步的檢查。

盛華說，而聽語系學生未來在職場上，有一半機會會是服務長輩，因此到社區協助長輩做聽力檢測，不僅將自身所學，學以致用，還能實際學習到如何與長輩溝通，互動，更能為社會盡點心力，一舉數得。

(中時 )