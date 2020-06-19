中印爆發近十年來最血腥邊境衝突，至少20名印度軍人死亡。中印關係陷緊張，儘管印度民間出現抵制中國貨的口號，但實際情況卻不一樣，中國智慧型手機製造商「一加」旗下最新手機在印度以網站開賣後，僅耗時數分鐘就售罄。

香港經濟日報報導，亞馬遜（amazon.com）印度網站昨在一加8 Pro開賣後數分鐘即顯示，這款手機售罄。一加8 Pro價格遠低於美國蘋果公司（Apple）旗下最新iPhone。

另一方面，過去近2天＃BoycottChineseProducts（抵制中國產品）一直是印度推特（twitter）熱門趨勢之一。印度陸軍表示，印度和中國軍隊在喜馬拉雅山邊界爆發的暴力衝突導致該國至少20名士兵喪生。

一加8 Pro銷售速度顯示對印度人而言，抵制功能強大的平價中國產品說得容易做的難。

印度進口大多依賴中國，印度在3月止一年向中國採購逾600億美元產品。另外，中國對印度貿易順差達到500億美元左右。

印度總理莫迪（Narendra Modi）前天表示，印度會減少依賴進口。莫迪內閣小組成員阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）則呼籲祭出禁令，這個禁令甚至涵蓋烹調中式餐點的餐廳。

(中時 )