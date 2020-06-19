花色眾多的中衛口罩，吸引民眾瘋搶，而全聯開賣的深丹寧色的口罩，引起討論，但眼尖網友發現，相較於實名制的5元，全聯1片竟要13元，令人咋舌直呼「好貴！」不過，也有網友說，戴了心情會好，且疫情前就是這個價格了吧。

有網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》發文表示，「登愣！是傳說中網路秒殺的深丹寧本人無誤！」其實不只是丹寧色，只要是特殊色就都神龍不見尾，但就是衝著中衛的品質買的，一包3入賣39元，且用且珍惜。

平均一片要13元的的價格，讓不少網友直呼，「1片13元貴喔！還是1片5元的加減用就好」、「好貴喔」、「還是買實名制，大家瘋狂搶，價格掉不下來」、「我還是藥局買好了」，但也有網友指出，「疫情前買就這個價格了」。

雖然相較於實名制的口罩價格來說，一片13元真的比較貴，但仍有不少網友羨慕地說，「別人的全聯總是不會讓我失望」、「好想要（可遇不可求）」、「太羨慕可以遇見的人了」、「好貴啊！但是戴了心情會好」。

(中時電子報)