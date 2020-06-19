佳世達19日舉行股東常會，會中通過2019年財報與盈餘分派案。佳世達董事長陳其宏表示，上半年智能解決方案事業群成長大、醫院受到影響大，不過整體來看上半年還是成長。今年上下半年比五五波，全年力求成長。

對於明泰、友訊的經營權之爭，陳其宏表示，現在都朝正向方向在走，明泰股東會相對順利，大風大浪時間已經過了，各自回到基本面，把業績做好，一定秉持大聯盟大艦隊，快速有效地在明泰產生效益，期待接下來一季比一季好。

展望未來，今年的新冠疫情蔓延、地緣政治和貿易戰持續膠著等，都為下半年與長期景氣增添不確定性。陳其宏強調，疫情期間前五月營收還是正成長，上半年還是成長的表現。公司超前部署，去年併購5、6家公司，挹注很多。第一季亞太地區受到很多影響，5月起歐美封城也對業績造成影響，很多國家在疫情高點，變數仍大，不敢太樂觀。過去上下半年比45：55，現在作最壞的打算，上下半年大約五五波，公司會做最好的準備，努力維持成長。 以醫療事業為例，佳世達2019年醫療領域合併營收約120億元，南京、蘇州兩家醫院當年服務人次達170萬人次，南京院區是全市第二大新生兒接生醫院，心導管手術量居全市前三大，深獲當地民眾信賴，營運健康。醫療器材強化醫療設備、口腔、聽力、透析等事業布局，滿足提升醫療水平及高齡化、長照需求。

在解決方案領域，佳世達為完善IT（資訊技術）和OT（營運技術）布局，成為全方位軟硬體服務系統整合供應商，2019年投資其陽、聚碩、羅昇等擴大聯盟，再加上已投資的友通、拍檔等，帶動智慧解決方案合併營收超過150億元，未來在自動化、雲端化、零接觸趨勢下，持續專注六大智慧領域，協助客戶數位轉型。

佳世達目前在顯示器和投影機領域仍維持穩定的領導地位，顯示器排名全球第二，發展高階、高單價、專業顯示器及醫療顯示器，投影機在DLP投影機領域排名第一，也是國內唯一同時具有DLP及LCD兩大投影技術的製造廠商，未來持續朝高解析度和高價值應用拓展。

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