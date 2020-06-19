新光金控大變天，新光金控董事長吳東進19日確定卸下金控董座，由前新光金副董許澎接任新光金董事長，吳東進仍是新光人壽董事長，而吳東進次女、現新光銀行副董吳欣儒則接任新光金總經理，但此人事案需金管會同意才生效，新光金副董事長李紀珠則繼續留任。1986年因為新光集團創辦人吳火獅猝逝，由長子吳東進接手新光人壽、大台北瓦斯、新光建設、新光保全等，至今已近34年。

新光金控總經理一職自從李紀珠2018年3月16日請辭後，已懸缺2年多，原本由新光金副董黃敏義代理，但後來新光金又決議由黃敏義出任新光人壽總經理，但金管會要求人壽總經理必須專任，不得同時代理金控總經理，所以造成預訂今年1月1日退休的新壽總經理蔡雄繼，仍擔任新壽總經理直到現在。

正式接班新光金的吳欣儒，是新光金控現任董事，是新誠投資的法人代表，一開始並未列在新一屆董事提名名單上，新光金提名的董事名單有新誠投資，但沒有列上法人代表，本來即被視為「活棋」，或有特殊安排。

1979年次的吳欣儒在柏克萊大學念分子生物學，回台前曾在Navigan t Consulting生命科學部，為藥商、生化公司以及大型儀器公司做市 場分析、篩選和行銷的規畫與策略，新光金控董事長吳東進也曾公開說，吳欣儒極富愛心又兼具理性，還曾擔任國外生命線的輔導員，接 聽各類求助電話，提供需要的人協助。

吳欣儒回台後即進入新光金董事會學習，近年主要在新光銀行，協助電子支付、信用卡等發展，2015年接下新光金數位金融小組的召集人，協助訂定新光金金融科技的相關發展方向，同時吳欣儒也是吳東進在新光醫院的董事長特助，並在台大念健康政策與管理研究所的高階經營碩士在職班。

新光金控新一屆董事當選名單是新光吳火獅文教基金會代表人吳東進、吳敏暐；吳東進基金會代表人李紀珠；新光三越百貨代表人吳昕達、葉雲萬；新柏股份（新勝投資子公司）代表人吳東明、林伯翰、洪士琪；吳家錄保險文教基金會代表人吳邦聲；新誠投資；自然人董事是前新光人壽總經理蘇啟明與潘柏錚，三席獨董是林美花、許永明、吳啟銘。

至於1％小股東提名的進賢投資代表人蔡宏祥，則未當選董事。

(工商 )