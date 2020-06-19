景凱（6549）19日宣布，該公司與Merck Healthcare KGaA德國默克集團簽訂物質移轉合約，共同合作進行化合物在非酒精性脂肪肝炎(NASH)治療領域應用的可行性評估。 此次合作主要為雙方針對現有的新藥化合物(NCE)進行研究評估，透過測試平台來驗證雙方的新藥在非酒精性脂肪肝炎之效果。

據了解，此為國內生技公司首次與Merck藥廠合作，從動物分組測試到結果報告驗證的期間為半年，此次的合作，驗證景凱生技長期於非酒精性脂肪肝炎領域的專攻技術，已獲世界級藥廠關注及認可。此次合作對於景凱生技新藥產品在尋求國際大廠上的授權更添助益。 景凱在新化學成分（NCE）新藥的開發，已有不錯的進展；其中TWJ-265（Autotaxin Inhibitor）在諸多臨床前模型中顯示可觀療效，具有抗發炎、抗纖維化的雙重機制，目前正在透過際國級CRO公司進行相關性驗證，預計在2020年第三季可完成，若有不錯的效果不排除申請臨床試驗及啟動歐美市場授權。

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