只要過半的民眾減少50%社交接觸，生活稍設限，亦即所稱半正常生活！員工是企業最珍貴的資產，員工的健康幸福，就是企業的競爭力，國民健康署呼籲，透過50%的生活及上班習慣的改變，不但能防疫，更能將習慣深入家庭，為生活帶來多采多姿的選項。

多數的工作者一天至少有三分之一的時間在職場，國民健康署呼籲職場員工落實「職場健康50%改變」，從小地方開始愛護自己。

改變上班方式：每週至少選擇一半的時間，搭公車或捷運提早一站下車，改成徒步或騎腳踏車上班，不但健身又健康，省去尖峰時間出入人潮擁擠、空氣不流通場所。

改變到辦公室方式：改變過去坐電梯到辦公室的方式，每天選擇50%時間爬樓梯(5樓以上則可視樓層及個人狀況調整)，爬樓梯不但可以強化心臟和肺部，更能鍛鍊身體多處肌肉，同時也避免接觸到電梯按鍵及密閉空間接觸。

改變午餐方式：午餐原本相約去小吃店或叫外賣便當，也可以嘗試50%的上班日自己動手做便當，遵循「我的餐盤」口訣「每天早晚一杯奶」、「每餐水果拳頭大」、「菜比水果多一點」、「飯跟蔬菜一樣多」、「豆魚蛋肉一掌心」、「堅果種子一茶匙」概念，品嘗獨享美味午餐佳餚。

改變久坐習慣：久坐是危害健康的殺手，每50分鐘提醒自己起身動動，隨手準備兩瓶礦泉水，原地扭腰擺臀，適時維持身體活動。

此外，家庭是工作者心靈的寄託，也是工作的原動力，若把健康習慣延伸到家庭，把玩手機遊戲或是看電視的二分之一時間省下來，在家陪父母談心、唱老歌、翻閱老照片、做伸展操，或是享受親子共讀、玩桌遊、欣賞音樂；也可把逛街或唱KTV的二分之一時間省下來，陪著家人到戶外健行或踏青，享受清新的空氣及溫暖的陽光，將工作上的壓力徹底紓解。

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(中時電子報)