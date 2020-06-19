彰化縣政府今年規劃四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處點亮端午佳節應景燈飾。（彰縣府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府今年規劃四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處點亮端午佳節應景燈飾。（彰縣府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府今年規劃四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處點亮端午佳節應景燈飾。（彰縣府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

今年鹿港慶端陽，不僅白天熱鬧，還要再度照亮夜空，彰化縣政府今年規劃四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處點亮端午佳節應景燈飾，營造璀璨燈景藝術了，昨晚夜間初綻光華，教人驚艷，直呼漂亮，紛紛邀約「晚上有空嗎？」

縣長王惠美表示，鹿港慶端陽延續40年，已經成了全國十大傳統節慶，今年籌畫階段，因疫情嚴峻一度要停辦，隨著疫情趨緩、解封，人們期待心，越來越熱烈，這次端午節，還是要端出精彩節目和活動，從白天熱鬧到晚上，吸引一起來鹿港小鎮，體驗民俗風情。

彰縣府城觀處長田飛鵬表示，今年端午節要照亮鹿港夜空，一路從鹿港天后宮點亮到文武廟。文武廟的兩個龍頭延伸至天后宮，呈現出「雙龍擺尾、雲騰萬里」的氣勢！

中山路展出六條同舟共濟、並肩前行的龍舟、彩虹天燈、水果心樂園、奇幻大道及傘亮星河，點亮整條中山路，每一路段創造驚喜。

親民路以「萬象更新廊」象徵自由心靈的水母，遨遊在彩虹繽紛的光廊下，隨著水母歡樂的節拍，心靈的吉祥明燈，即將冉冉升起。

桂花巷藝術村打造一座星花幸福門，如同象徵希望的繽紛泡泡，在璀璨繁星的光棚中，大大小小群星閃耀，鹿港窗花圍繞星星天頂，展現天女散花的祝福，巨大的「星花幸福門」打造鹿港古鎮輝煌氣勢，帶來最豪華的端午驚喜。

(中時 )