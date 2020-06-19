員警最後透過管理室包裹的簽收紀錄，才確認涂男和陳女的確切住處。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區日前一對情侶因為與友人相約出遊爽約，友人24小時內撥打百通電話接無人接聽，情侶家屬亦無法聯絡上該對情侶，僅知道兩人租屋於文心路四段某棟大樓9樓，友人只好向警方求助，警方在線索有限的情況下，嘗試多種方法，最後終於順利查出這對情侶租屋處，原來他倆前天玩太累在家昏睡一整天，都沒發現有人打電話給他。

台中市北屯區文昌派出所警員曾建維、翁佳柔日前凌晨接獲劉姓民眾報案，指稱其一對情侶友人涂男以及陳女本來相約前天晚間18時要出遊，結果不僅爽約還搞失聯，他與其他友人撥打不下百通電話尋找，依舊無人接聽，由於已經失聯逼近24小時，懷疑出了什麼意外，也無法尋找到下落，所以求助警方協助。

警方獲報時僅有住文心路四段某大樓的9樓、雙方姓名及不接的電話為線索。由於該棟大樓9樓有32戶，而涂男情侶為承租客無法知悉租屋地址。警方試圖使用撥打手機，想靠鈴聲尋找不接電話的住戶，但32間住戶比對均未發現手機鈴聲響起。

接著又試圖地毯式的查看每戶信箱是否有符合該名字的住戶，依舊鎩羽而歸。最後在無計可施情況下，曾員突然想到也許有包裹的簽收紀錄，便前往管理室詢問，最後在包裹簽收簿中發現涂男以及陳女的租屋處，順利循線找到涂男。

經警方瞭解，原來涂男因為前天玩太累在家昏睡一整天，都沒發現有人打電話給他，而警方確認涂男情侶安全後，回報劉姓報案人，劉姓報案人在接獲涂男來電報平安後，於現場對警方尋人能力讚不絕口並感謝警方協助。

(中時 )