臺鹽(1737)109年股東常會，通過每股稅後淨利1.73元，每股將分配現金股利1.50元提案；董事長陳啟昱表示，儘管今年初，全球受到新冠肺炎影響，面臨嚴峻挑戰，然該公司卻受益防疫產品熱賣等，109年1月至5月累計合併營收約12.38億元，較去年同期成長6.24％，在逆勢開創佳績，未來仍將趁勝追擊，繳交出全年營運更亮麗的成績單。

今19日臺鹽仍選擇在台南總公司，召開109年股東常會，會中通過承認108年度營業決算，營業額為29.06億元，營業利益為4.2億元，稅後淨利為3.46億元；出席股東並表決通過董事會所提出，將分派現金股利1.50元提案。

臺鹽董事長陳啟昱指出，儘管疫情嚴竣，然剛好可發揮該公司核心生技的最大優勢，及時開發出「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」及「SUPER防護乾洗手」等一系列的防疫物資，做為消費者防禦健康的首選，同時捐贈逾4千瓶洗手露和乾洗手給北中南千名偏鄉學童，守護國人健康。

因此，今年的營運成果，在防疫物資和鹽、水、生技產品的升級帶動下，臺鹽109年1月至5月累計合併營收約12.38億元，較去年同期成長6.24％，在逆勢開創佳績！

陳啟昱表示，108年綠迷雅新品「超逆引白金修護精華露」榮獲「2019-2020年法國美妝大賞Top Innovation最佳創新獎」；「絲易康60植萃養髮液」、「蓓舒美海鹽去角質洗面乳」、「護牙齦抗敏感牙膏」以及「關鍵錠PLUS」榮獲歐洲國際品質評鑑組織Monde Selection三金一銀。「台鹽小分子海洋活水」、「鮮選我鹽麴鰹魚風味料」更囊括比利時國際風味暨品質評鑒所ITQI大獎殊榮，樹立MIT食品和生技產品標竿。

此外，108年底臺鹽所規畫的通霄廠汽電共生更新工程，已於今(109)年正式動工，預計將升級核心本業-鹽品和包裝水的製程和設備，穩坐品牌領導地位。

陳啟昱指出，在綠能推動方面，臺鹽與持股66％的子公司-臺鹽綠能公司更秉持「農漁為本，綠能加值」概念深耕漁電共生，致力引進國內外資金投資台灣，今年將陸續動工，已累計開發逾700公頃，目前成功輔導國內外綠能投資業者通過共6案，將近500公頃面積過案，成為國內推動「漁電共生」的領導品牌。

同時，因應未來各項服務成長需求，臺鹽綠能公司已完成第一波增資，並規劃於今年公開發行。期待在強化公司資本，經營透明化後，提供國內外客戶更多元的服務，包含承接太陽能光電工程施作等，再創臺鹽綠能新一波的營收成長。

(工商 )