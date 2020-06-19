本周美國聯準會的資產負債表規模縮水，為今年2月來首見，顯示聯準會與外國央行的換匯額度大幅減少，以及對其他緊急信貸工具的需求仍低迷不振。

截至6月17日當周，聯準會的資產負債表規模－由美國公債、抵押貸款擔保證券，以及對銀行與州政府的融資等資產組成，由前一周的7.22兆美元下跌至7.14兆美元，為2月以來首次下滑，亦創下2009 年9月來最大單周跌幅。

此外，聯準會持有之的美債規模由前一周的4.15兆美元擴大至4.17兆美元。其央行流動性互換額度由前一周的4,445億美元降為3,525億美元。

為了緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，聯準會推出了力道前所未見的激勵措施，除了一口氣將基準利率調降至零，並祭出無限量化寬鬆（QE）措施，同時將購買資產項目擴大至地方政府債與公司債ETF等，使其資產負債表從去年底的4.2兆美元暴增至逾7兆美元，是經濟衰退前的8倍之高。日前聯準會宣布將透過其次級市場企業融資機制（SMCCF）購買個別公司債，以強化對美國經濟的提振，全球股市應聲大漲。

(時報資訊)