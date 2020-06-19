總統府今天下午將公布新一屆監委名單，傳出蔡英文總統將提名前總統府祕書長陳菊出任監察院長，國民黨籍前台東縣長黃健庭擔任副院長，監委部分則有國民黨籍前新北市副市長陳伸賢等人。民眾黨團總召賴香伶表示，民進黨喊廢除考試院、監察院幾十年，但從名單看來跟過去政治酬庸有何不同，真的有符合蔡總統所說的超越黨派、兼容多元、多元領域、化解對立等4大原則嗎？這樣的名單讓民眾黨投不下去。

民眾黨團指出，近年來監察權行使不彰、授權不足，也讓監察委員提名往往淪於政黨打手、政治酬庸，無法有效監督，卻領著院長、部長級高薪，更使社會各界要求廢除監察院，這也是民進黨2016年的選舉政見之一。其中，民進黨立委陳亭妃此前已提出要廢除考、監兩院的修憲案，然而民進黨卻「說一套做一套」，喊著要廢考監，卻又把提滿監察委員名單。

民眾黨對於陳菊、黃健庭、陳伸賢列入監委提名名單提出質疑，民眾黨發言人楊寶楨說，陳菊擔任高雄市長任內，市府遭監院糾正達23件。黃健庭則是2004年收受藥商回扣遭判刑；2012年美麗灣開發案，無視建照、環評被判定無效，持續施工，侵害原住民祖靈信仰。陳伸賢在2008年后豐斷橋事件中，遭監察院彈劾。

賴香伶表示，得知部分名單後，民眾黨投不下去，想請問民進黨委員們，對於這份監委提名名單楨的投得下去嗎？」呼籲蔡政府對於相關人選或是考、監兩院存在的必要性，應謹慎思考，再做出決定。

(中時 )