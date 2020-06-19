國民黨今天召開改革委員會全體委員會議，進入綜合討論時，與會的智庫副董事長連勝文開炮，指智庫列出一大堆議題論述，丟到立法院，結果沒人要追蹤，能理解區域立委要經營選區，但不分區立委至少要開記者會，若不用功，只滿足個人野心，就請回家休息，他建議不分區立委要有罰則，若只是評比是不夠的。

連勝文說，兩岸論述部分，國民黨應加入科學根據，根據民調顯示，2018年大勝與2020大敗結果，九二共識所佔的因素在比例上都不是太高，不過，過去國民黨敗選都只檢討特定人士或某件事情，應引用科學上的數據來做調整，才能更具說服力。

連勝文表示，智庫與立院及各地議員連結問題，直指智庫跟外面其他單位呈現斷鍊，內部開會時列出一大堆議題，研究員寫了一大堆資料，但丟到立院後，卻沒有立委要追蹤開記者會，「大家輸昏了、傻掉了，怕被罵不想站在第一線」。

連勝文抨擊，他能理解區域立委要經營基層，反問「不分區呢？」其他不分區站在那裡，誰叫得出名字來，請問這些人到底要幹什麼？若不用功只是滿足個人野心、光榮感，就請你回家休息、養魚，另建議不分區立委要訂定罰則。

連勝文指出，中常委與中央委員的定位與功能要說清楚，他曾做過5年中常委，中常會上有中常委在唱歌、有人和主席喬事情，甚至有人在吐露心情，一下子就半小時，人生不曉得有多少個半小時因此沒了，應設定防弊機制，討論大家的權利義務。

(中時 )