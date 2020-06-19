第15季女子超級籃球聯賽(WSBL)季冠軍賽19日)起一連3天，採3戰2勝制進行，球迷得以依實名制佩戴口罩進場與球員們分享榮耀，主播張鎮麟跟前女籃國手錢薇娟也會為觀眾帶來轉播，ELEVEN體育一台與PLUS場場直播，線上可透過ELEVEN SPORTS官網、APP與臉書粉絲團同步收看。

冠軍賽每天晚上7點準時開打，今年由上季季軍台元女籃出戰要力拚10連霸的國泰女籃，台元在邱啟益教練的率領下晉級冠軍賽，面對國泰女籃這艘無敵艦隊，台元可以透過考驗，讓團隊再度提升檔次，本季得分戰將林文佑還會有什麼成長的表現，讓人期待。

再度拿下例行賽勝率百分百的國泰女籃最大的敵人是自己，隊史不僅要拿下10連霸，隊內更是要爭奪FMVP，根據觀眾的留言反應，上季總冠軍賽MVP「丁丁」林育庭呼聲最高，但本季在西進球員回歸，又有不斷進化的羅蘋、陳薇安等其他隊友，FMVP會落誰手都還很難說。

季軍賽在每天下午5點開打，由中華電信對上台灣電力，台電女籃擺脫兩季「零」勝率的低潮，總教練林紀妏喜極而泣，本季例行賽拿下3勝，其中2場皆是對中華電信拿下，台電去年迎來的首位選秀狀元楊芷瑜接近季後賽更入佳境，是本季新人后大熱門！

(中時 )