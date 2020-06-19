台灣醫療產業深受健保制度影響，郭綜合醫院近年經營大轉型，郭家逐漸退居經營者角色，2017年開啟與成大醫院合作經營，19日進一步找來成大婦產科教授鄭雅敏擔任院長，未來全面引進成大醫院培訓醫師進駐，這是國立大學醫學中心首次與私立地區醫院合作經營的模式。

郭綜合醫院在台南經營62年，升格區域醫院後經營不若預期，去年自願降格為地區醫院，院方自12年前，即逐步與成大醫院合作，從策略聯盟到合作經營，19日兩院正式簽約，找來鄭雅敏擔任郭綜合醫院院長，原本的院長郭宗正退居總裁的經營者角色。

郭綜合醫院近年大量引進成醫畢業或培訓出身的醫師，目前院內已有40多位醫師從成醫而來，占院內所有醫師5成。

鄭雅敏出身成大醫院婦產科教授，19日接任郭綜合醫院院長，初期目標引進成醫婦產科、外科醫師到郭綜合擔任全職醫師，之後再擴及其他科別，達到提升醫療品質的長期目標。

成大醫院11年前與衛福部台南醫院合作經營，後者現有9成醫師來自成醫，鄭雅敏希望按此模式，全面引進成醫醫師進駐郭綜合醫院，提供教學醫院的醫師在地區醫院有更多病例研究與臨床的經驗。

(中時 )