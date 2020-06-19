台中市葳格國際學校小學校長沈月清說，畢業生們在Wagor Wonderland大樹下與足球場進行「普魯士攀登」、「高空滑索」、「泡泡足球」等一連串的闖關活動。（盧金足攝）

活動過程讓孩子們離開安全、熟悉、舒適、可預期的環境，進入不自在的陌生領域，寓意良深的活動。（盧金足攝）

「哇！好刺激！」畢業生在安全配備下，從校園大樹滑向草坪，緊張中也考驗學生的體力膽識。（盧金足攝）

台中市葳格國際學校小學校長沈月清說，畢業生穿上泡泡球，分兩隊來踢足球，競爭的過程中充滿樂趣。（盧金足攝）

孩子們體驗高空垂降、滑降體驗與團隊遊戲。（盧金足攝）

驪歌初唱，祝你們鵬程萬里！台中市葳格國際學校小學部19日為應屆畢業生舉辦畢業系列活動「葳格的最後一堂課-突破自我」，特別規畫「葳格起飛 無際翱翔」畢業活動，今日天氣晴朗，學生在戶外參與普魯士攀登、高空滑索、泡泡足球，寓教於樂，也獲得很多啟發，強調接受挑戰，突破自我，活動充滿刺激的氣氛，小朋友與同學在這六年畫下完美的句點之前，留下很美好的回憶，希望學生學習起飛，學到更多知識，看得更遠。

葳格小學校長沈月清表示，畢業典禮前規畫系列活動，讓學生留下美好的回憶，畢業典禮將安排一系列活動，包括家長、老師給的祝福，還有家長給小孩的一封信，孩子寫給爸爸、媽媽的一封信，祝福與勉勵，孩子邁向人生新的階段。

沈月清說，舉辦這場最精彩系列活動主題為「探索」，體驗活動就是突破自我，特別設計三個關卡，讓住在都市的小朋友體驗大自然，自我挑戰三個關卡。

其中，第一個是普魯士攀登，透過繩索體驗自己的體力，還有爬樹技巧，第二關是高空滑索，小朋友從二樓高空繩索滑下，體驗挑戰性的極限，不怕懼高問題，順利的享受高空滑行樂趣，第三個為泡泡足球，畢業生穿上泡泡球，分兩隊來踢足球，競爭的過程中充滿樂趣。

沈月清表示，葳格的星光畢業典禮，預計7月3日下午在葳格國際會議中心盛大開演，典禮邀請各界先進到場與葳格所有畢業生家長，今天舉辦挑戰自己邁向新旅程的活動。

「哇！好刺激！」畢業生在安全配備下，從校園大樹滑向草坪，緊張中也考驗學生體力膽識，在長達50公尺的滑降活動，十數秒滑降過程象徵六年的小學歷程如「白駒過隙」，勉勵同學珍惜光陰。

沈月清說，畢業生們在Wagor Wonderland大樹下與足球場進行「普魯士攀登」、「高空滑索」、「泡泡足球」等一連串的闖關活動，孩子們體驗高空垂降、滑降體驗與團隊遊戲，新冠肺炎疫情漸緩，畢業典禮前用心安排，讓畢業生獲得最難忘且感動的畢業典禮。

活動過程讓孩子們離開安全、熟悉、舒適、可預期的環境，進入不自在的陌生領域，寓意良深的活動，鼓勵工朋友未來處於陌生的環境，參加新的體驗與挑戰高難度，新情緒、新思維都將激發獨特感受與葳格回憶。

沈月清強調，今年畢業活動因為疫情關係，為了不讓今年應屆畢業生的畢業活動略顯失色，特地請學務處規畫不同於以往的畢業儀式，鼓勵畢業生未來勇於接受挑戰、突破自我，更希望葳格畢業生能擁有最難忘的畢業典禮。

(中時 )