寶成工業（9904）19日召開今年股東常會，寶成國際集團執行長蔡佩君透露，現在客戶訂單，還沒有非常的樂觀，公司現在只能看到今年底及明年初的訂單部分。至於被問到寶成無薪假是否會取消，她表示，集團無薪假一申請，就是三個月的時間，未來6、7及8月還是會持續放無薪假，後續看營運狀況，再做決定。

寶成19日舉行股東常會，由寶成董事長詹陸銘主持，會中報告2019年度盈餘分派，每股配息1.25元，並承認2019年度營業報告書、財務報表、盈餘分派案，及順利通過修訂「股東會議事規則」案。

寶成表示，公司藉由專注發展「鞋類製造」與「運動用品零售及品牌代理」兩大核心事業，寶成2019年度合併營收達3,131.57億元、年增6.8％。以營運部門別而言，鞋類製造業務依然為合併營收的主要來源，營收占比59.2％，且受惠於成品鞋平均售價提升，營收保持穩健增長。

至於運動用品零售及品牌代理業務，則在銷售網絡擴大與同店銷售成長的帶動下，增長幅度相對強勁，營收占比40.5％。

另在獲利方面，寶成受惠於運動用品零售及品牌代理業務的營運表現持續提升，加上轉投資收益的業外挹注，2019年度稅後淨利為118.29億元、年增10.5％，EPS4.01元。

回顧2019年度，因應消費喜好快速轉變，國際貿易摩擦加劇，寶成持續進行產能配置調整，強化彈性生產能力，期能符合品牌客戶對於靈活生產與多元布局的要求，並為取得永續增長，繼續投入於產品開發、自動化、流程改善和創新能力，不斷蓄積競爭能量，致力於鞏固公司居於全球製鞋產業的領先地位。

為配合品牌客戶訂單需求及善用各地生產優勢，寶成積極提升各地作業效率與製造能力，保持產能規劃的最大彈性。集團2020年第一季共生產7,150萬雙鞋，其中，越南、印尼及大陸地區，依然為三大主要生產基地，分別占總生產出貨量的44％、43％和9％，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則約占4％。

至於運動用品零售及品牌代理業務，旗下運動用品零售及品牌代理業務，是以大中華區為目標銷售市場，隨著消費者更為熱衷於享受運動生活模式，及可支配所得保持成長，2019年度持續拓展及推動實體門店升級優化，增進與強化線上渠道發展能力，並透過全方位銷售網絡提供優質的產品服務與獨特的消費體驗。

同時，藉由籌辦運動賽事與相關運動服務，加強與消費者的溝通與互動，帶動產品及服務的有效銷售。寶勝的運動用品零售及品牌代理業務，今年第一季底的直營店5,882家，加盟店3,860家，合計9,742家。

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