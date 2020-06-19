台灣旅宿業者無不摩拳擦掌迎接「報復性旅遊」的商機湧現，Expedia Group今（19）日公布訂房搜尋數據顯示，自4月中起，台灣旅客逐漸拾起重返國旅的信心，4月最後一周搜尋暑期國旅住宿的比例較前一周激增65％，隨著疫情趨緩，5月初台灣首度連續零確診後，當周搜尋國旅住宿的比例更翻倍成長。4月台灣旅客搜尋暑假旅遊國旅縣市排行前五，分別為台東、花蓮、台中、屏東與宜蘭，特別的是，較去年同期相比，台北竟然從榜首跌出五名之外。

Expedia Group提到，機位需求也顯示國旅復甦的趨勢，最新數據顯示，台灣國內線的運能自6月起逐步提升，與六月第一周相比，國內線業者在7月多釋出5％的機位，8月份可用機位更增加45％，整體機位而言與去年同期相比，2020年7月份的可用機位成長6％、8月成長7％。明確反應出悶壞了的台灣旅客早已迫不及待出門旅行的心情。

Expedia Group也發現，新冠肺炎已經改變台灣旅客對旅遊地點的選擇，能夠親近大自然與人煙較少的地方躍升台灣旅客的心頭好。零確診地區或是確診病例較少的縣市登上國旅景點熱搜名單。

Expedia Group台灣地區市場管理總監Ben Hopper表示，受疫情影響，今年國內旅遊在台灣旅遊產業的成長策略中將扮演更加重要的角色，同時也將是重振台灣經濟不可或缺的催化劑。為協助旅宿業者吸引更有價值的高單價旅客，Expedia Group於六月初在台灣啟動「全球旅遊產業紓困振興計畫」，台灣旅宿夥伴已經能夠登記申請行銷回饋金，未來可用在Expedia Group 旗下各平台進行宣傳、提高能見度。

在訂房趨勢上，疫情推遲了旅客下單的信心，Expedia Group的訂房數據便發現台灣旅客訂房有越來越晚鳥的趨勢，今年第1季的「提前預訂天數」，較去年同期縮短近3天！不僅如此，新冠肺炎也加快消費者數位化的速度，以及線上購物的急速成長，Expedia Group發現台灣旅客「使用行動裝置」預訂國旅住宿的比例，較去年同期成長15％，而且數字仍持續攀升中；高達60％的旅客是預訂0～6天後的超晚鳥訂房。

(工商 )