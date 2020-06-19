人本教育基金會與立法委員林昶佐今天召開記者會，揭露國防醫學院某科系主任兼所長對學生性騷擾，經性平會調查性騷擾屬實，然而性平委員卻只建議輕懲，校方甚至在記者會前一天致電「關切」受害者與家屬，造成二次傷害。

受害者聲淚俱下泣訴，教授曾趁她獨自一人在實驗室時正面環抱，甚至掀開她的T恤，又隔衣上下撫摸腰際數秒。教授也曾利用討論實驗共看螢幕之機會，以手游移撫摸她的背、腰、大腿，並強行摟肩將頭靠近臉貼臉。

受害者說表示，她很生氣自己大可跟老師翻臉糾正他的行為，可是身體卻做不出反應，她不知道該怎麼處理屈辱的感受。原本去年就打算告發他，但教授掌握能否畢業的生殺大權也，說了好幾次她們畢業之後還要靠他。

受害者說，學校雖然判定性騷擾行為成立，但是教授的道歉信毫無悔意，反而怪罪她跟其他女同學沒有提醒不得觸摸身體，字裡行間透露的根本不是加害者的歉意。更讓她不解的是，記者會前一晚致電批評她損害校譽，甚至就連擔任軍職的父親也接到了電話，「性平會不應該曝露我及父親的身份，我真的很無助，感覺到被背叛，拜託林昶佐立委還有媒體一起幫我監督、保護我爸爸，我很怕他們會秋後算帳。」

人本教育基金會表示，性平會原先只建議予以記過一次、免除所長行政職務及接受8小時性平課程，但該教授已兼任所長及系主任兩屆，依規定不能再續任主管職，性平會之懲處建議根本達不到任何效果。該教授已經是性騷擾累犯，國防醫學院應當予以解聘，並全面清查、協助受害者提出申訴或提供心理支援。

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(中時電子報)