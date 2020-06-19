圖／陸軍特種作戰指揮部特一營 進行戰術任務行軍訓練 13:232020/06/19 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝） 陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝） 官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內。 （鄭任南攝） 官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內。 （鄭任南攝） 官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內並運傷患。 （鄭任南攝） 官兵於戰術繩索攀降操演，狙擊手在完成任務後以繩索快速垂降到地面。 （鄭任南攝） 兵於站傷救護操演中，聯合掩護同仁醫治戰時傷病者，以利病患後送。 （鄭任南攝） 官兵於小部隊作戰操演中，於高空以繩索突擊及地面部隊的雙向合擊攻入建物。 （鄭任南攝） 阿帕契直升機在綜合演練中於戰場中先進行衝場掃蕩敵軍鞏固陣地，以利增援突擊隊員垂降。 （鄭任南攝） 黑鷹直升機在綜合演練中於戰場中垂降突擊隊員，準備進行透突擊。 （鄭任南攝） 在綜合演練中由特戰突擊車從正面配合特戰士兵以繩索攀爬進建物，成功奪回遭敵人佔領的建物。 （鄭任南攝） 在綜合演練中由雲豹甲車與特戰突擊車在建物外以火力壓制，配合特戰官兵突擊成功奪回遭敵人佔領的建物。 （鄭任南攝） 在綜合演練中特戰突擊車與特戰官兵在建物外掩護受傷官兵進行緊急醫治。 （鄭任南攝） 陸軍特種作戰指揮部特一營，今（19）日進行戰術任務行軍訓練。 (中時 ) #戰術 #任務 #訓練 #指揮部 #陸軍 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 染疫航母復出不利 美羅斯福號艦載超級大黃蜂墜毀 - 軍事 CNN︰陸與印度邊境交手 其實未必占得了軍事優勢 - 軍事 航空業慘澹 空軍續服獎助金留住飛行員 - 軍事 向印度秀拳頭 陸15式坦克紅箭10西藏實戰演練 - 軍事 美國陸軍開始接收M110A1神射手步槍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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