陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝）
陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝）
陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝）
陸軍特種作戰指揮部特一營19日進行戰術任務行軍訓練，官兵於限制空間戰鬥操演，在狹小的室內空間團隊合作突進。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內並運傷患。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，在建築物外以繩索攀爬進入建物內並運傷患。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，狙擊手在完成任務後以繩索快速垂降到地面。 （鄭任南攝）
官兵於戰術繩索攀降操演，狙擊手在完成任務後以繩索快速垂降到地面。 （鄭任南攝）
兵於站傷救護操演中，聯合掩護同仁醫治戰時傷病者，以利病患後送。 （鄭任南攝）
兵於站傷救護操演中，聯合掩護同仁醫治戰時傷病者，以利病患後送。 （鄭任南攝）
官兵於小部隊作戰操演中，於高空以繩索突擊及地面部隊的雙向合擊攻入建物。 （鄭任南攝）
官兵於小部隊作戰操演中，於高空以繩索突擊及地面部隊的雙向合擊攻入建物。 （鄭任南攝）
阿帕契直升機在綜合演練中於戰場中先進行衝場掃蕩敵軍鞏固陣地，以利增援突擊隊員垂降。 （鄭任南攝）
阿帕契直升機在綜合演練中於戰場中先進行衝場掃蕩敵軍鞏固陣地，以利增援突擊隊員垂降。 （鄭任南攝）
黑鷹直升機在綜合演練中於戰場中垂降突擊隊員，準備進行透突擊。 （鄭任南攝）
黑鷹直升機在綜合演練中於戰場中垂降突擊隊員，準備進行透突擊。 （鄭任南攝）
在綜合演練中由特戰突擊車從正面配合特戰士兵以繩索攀爬進建物，成功奪回遭敵人佔領的建物。 （鄭任南攝）
在綜合演練中由特戰突擊車從正面配合特戰士兵以繩索攀爬進建物，成功奪回遭敵人佔領的建物。 （鄭任南攝）
在綜合演練中由雲豹甲車與特戰突擊車在建物外以火力壓制，配合特戰官兵突擊成功奪回遭敵人佔領的建物。 （鄭任南攝）
在綜合演練中由雲豹甲車與特戰突擊車在建物外以火力壓制，配合特戰官兵突擊成功奪回遭敵人佔領的建物。 （鄭任南攝）
在綜合演練中特戰突擊車與特戰官兵在建物外掩護受傷官兵進行緊急醫治。 （鄭任南攝）
在綜合演練中特戰突擊車與特戰官兵在建物外掩護受傷官兵進行緊急醫治。 （鄭任南攝）

陸軍特種作戰指揮部特一營，今（19）日進行戰術任務行軍訓練。

(中時 )

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