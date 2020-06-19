有「上帝的戒指」之稱的日環食即將在本周日（21日）登場，這次難得在台灣可欣賞到完整日環食過程，全台各地都能見到覆蓋率超過92％的日食景觀。其中，雲林是第一個看到日環蝕的縣市，縣長張麗善邀請民眾同樂，宣傳海報化身冰雪女王Elsa，引發網友熱議，表示「縣府的美學⋯令人驚嚇！」

張麗善在臉書表示，21日將迎來百年難得一見的天文奇觀日環蝕，雲林是本島第一個看到日環蝕的縣市，提醒民眾千萬不要錯過，不然下次要等到195年後。19、20日兩天也分別於虎尾鎮公所虎尾廳及北港大復戲院，邀請台灣天文愛好者楊昌熾老師，講解有關天文學與日環蝕的相關知識。

另外，臉書「慢遊雲林」PO出三張宣傳海報，寫道「全球最著名的迪士尼經典動畫《FROZEN冰雪奇緣》ELSA（阿善）公主—雲林縣長張麗善，邀請全國民眾6/21來水林看日環蝕！」只見張麗善身穿藍色小禮服、皇冠，變身成ELSA，風格相當唯美浪漫。

網友看了驚呼，「迪士尼法務捲起袖子要出動了」「宣傳照是否有自肥的意圖，圓一個夢」「這是為了讓小孩對ELSA幻滅，讓家長們從let it go中解脫？」「我願意等195年…」「可能是cos神仙教母」，但也有人認為「氣質很搭欸好有活力的縣長」「艾莎&阿善，唸多次就好像了欸！太有創意」。

雲林縣長張麗善，化身成Elsa邀請大家到雲林欣賞日環蝕奇景。（圖／摘自慢遊雲林臉書）

(中時電子報)