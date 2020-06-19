IC載板及印刷電路板（PCB）廠欣興（3037）今（19）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息1.1元，並完成董事全面改選，新任6席董事為董事長曾子章、聯電總經理簡山傑，劉啟東、簡誠謙、謝炎盛、林庭裕，3席獨董為李亞菁、陳來助、王聖煜。

欣興2019年合併營收登825.35億元新高，年增8.98％。毛利率13.71％、營益率4.23％，雙創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利32.59億元，年增達91.16％，每股盈餘2.24元，優於前年1.15元，分創近7年、近8年高點。

欣興董事長曾子章表示，去年IC載板受惠產品組合優化、技術及良率精進及市場需求穩定，營運績效顯著改善。高密度連結板（HDI）及軟硬結合板上半年雖受季節性淡季影響，但下半年旺季到來及新機種推出，營運績效大幅改善，帶動去年集團營運表現明顯提升。

展望今年，面對中美貿易紛爭持續、新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟展望持續下修。不過，隨著消費性電子產品邁入下半年旺季，以及5G、智聯網（AIoT）、高速運算（HPC）及大數據發展商機，看好相關應用產品可望帶動PCB產業成長。

曾子章表示，欣興將持續開發上述產品，發展高速高頻應用技術，落實製程、製造智能化，提升品質、效率、成本並厚實人才養成。他指出，雖然今年大環境不佳，但載板供需持續吃緊、客戶下單未受影響，欣興載板產能已滿至年底，看好今年營運維持顯著成長。

曾子章指出，雖然載板產能增加，但由於新款載板的層數及面積均倍數成長，在應用面需求爆發性成長下，使載板供需狀況持續吃緊，產業可望維持數年榮景。欣興數年前積極投資載板策略正確，已逐步邁入收割期，今明兩年亦有新投資計畫將陸續投入。

(時報資訊)