台灣ETF投資人數已正式超越共同基金。一手催生此項商品的前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，已飛入雲霄的ETF，反映資本市場要重視創新精神和動能。他並提醒，目前ETF琳瑯滿目，但投資人乃至參與者都不甚清楚風險，造成不少投資糾紛。

陳冲引述投信投顧公會的資料說，國內ETF投資人的總數，已於3月超過共同基金投資人的總數，十七年來，國人從對ETF一無所知到超逾共同基金，加上6月25日第一支ETF將發行滿十七年，屆滿前，完成超逾共同基金的里程碑，讓他有感而發，值得一書。

陳冲撰文回憶說，2002年2月內閣改組，他離開財政部政務次長公職，擔任台灣證券交易所董事長。此前，此一職務都是歷任董事長職場上最後一份工作，有點養老意味，但他當時還在early fifties，希望對金融市場持續有貢獻。就任之初，看到交易所同仁前一年的一份研究報告「ETF在台灣發行交易之可行性研究」，以往在國外財經雜誌曾看過但似懂非懂，看報告具名者三人(徐樹滋、葛思惠、陳正斌)，遂請來主管一談，了解是被動投資( Passive Investment )的產品。

陳冲早年在銀行服務時，曾參與第一家投信公司的設立(1983)，對共同基金略有了解，也因此，對這種集合投資的概念固然驚艷，但總覺得散戶無力介入投資決策，加上共同基金買賣手續費偏高，客戶不無怨言。與同仁商談後，感覺ETF正是解決多年困擾的金融產品，決定著手推動。

當時有一項困擾是:ETF的中文譯名初步定為指數型基金，顧名思義，當然要以指數為標的，台灣股票市場本有指數，但因將全體股票納入，沒有掌握重點，代表性也不足，如另訂指數，又恐投資人陌生。正好台灣證交所與倫敦證交所(LSE)簽約結盟，利用此機會與其子公司富時公司(FTSE)-一家專業提供指數服務的機構合作，合組委員會、共商成分股，藉此建立台灣50的國際名聲。

有了指數之後，需要覓一投信公司為合作夥伴，以該指數為標的，進行商品設計。交易所同仁表示，寶來集團白文正董事長及其團隊，研究被動投資的ETF已有一段時間，由專業及經驗言，最為理想。由於陳冲與白文正本為舊識，了解他對新金融商品有強烈的興趣與意願，又願投入人力物力，進行市場整合。可惜六年後白文正辭世，未能親見ETF超越共同基金的一日，讓陳冲相當遺憾。

陳冲還說，十七年前第一支ETF台灣50啟動時，他在典禮上致詞，因當時因國人對Exchange Traded Fund仍屬陌生，為加強印象，表示ETF也可寫為Expect Taiwan Fly，希望台灣金融從此起飛! 此一說法也引起媒體的注意。

如今ETF已飛入雲霄，當時出力人士部分或引退，或棄世，但陳冲表示資本市場創新的精神常在，創新的動能不衰。只是近年來ETF的商品結構，不再僅被動式的投資管理一籃子股票，目前市場上ETF琳瑯滿目，例如商品型、槓桿型、反向型及結構型等，投資人、甚或參與者都不甚清楚風險所在，在急速成長時，也造成不少投資糾紛。他認為未來物極必反，反璞歸真，也未可知，祝福台灣 !

(工商 )