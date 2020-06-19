據路透社報導，世界衛生組織18日表示，可望在年底前生產數億劑疫苗，專門優先給醫療人員、年長者與糖尿病患者，以及貧民窟與養老院等新冠病毒高危險群優先接種，並預計在2021年底前生產20億劑疫苗。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）表示，正當在全球製藥公司急於研發疫苗之際，WHO同樣也正努力朝這個目標邁進，並指出全球研究人員正在研究超過200支候選疫苗，其中有10支已經進入人體實驗階段。

史瓦米那尚表示，若幸運的話，在今年底前，將會有1或2支疫苗研發成功。她表示，在疫苗研發成功後，有3種類型的人名列優先接種名單，分別是高度暴露於病毒中的醫療與警政等前線工作人員、年長者和糖尿病患者等染疫高風險者、以及諸如在城裡貧民窟和養老院裡等高傳染環境裡的人。

史瓦米那尚說，必須從染疫高風險者開始，然後逐步讓更多人接種，希望年底前能生產出數億劑疫苗，現在非常樂觀，不過疫苗研發是非常複雜的工作，其中充滿許多不確定性，但好消息是我們仍有許多疫苗，即使第一劑或者第二劑失敗的話，我們仍有其他可以選擇，不會輕易放棄希望。

(中時電子報)