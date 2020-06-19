對於高雄輕軌二階何時提出修正計畫，巿議員吳益政19日在巿議會巿政總質詢要求能有明確答案。（曹明正攝）

對於高雄輕軌二階何時提出修正計畫，捷運局代理局長吳嘉昌答詢表示，希望9月時可以提出技術幕僚的專業意見與解決方案。（曹明正攝）

高雄輕軌二階爭議，何時可以提出修正計畫？高巿府捷運局代理局長吳嘉昌19日在巿議會答覆，目標在今年9月，提出完整的技術幕僚專業意見與解決方案。代理巿長楊明州則表示，沒爭議的部分，該通車的就通車、該做的就做。

巿議會19日起展開為期1個月的巿政總質詢，巿議員吳益政問輕軌二階，何時可以提出修正計畫？楊明州坦言，大眾運輸是一個趨勢，尤其是軌道建設。而軌道建設如果一直遲延下去，勢必未來碰到的問題會更多。

因新冠肺炎影響，輕軌二階原要舉辦的公聽會有延遲，楊明州要求捷運局加速。至於已完工的，像西南環已做到鼓山區公所，要趕快初勘、履勘，該通車的就通車。沒爭議的像大南環從凱旋公園往北到九如路，該做還是要做。

捷運局代理局長吳嘉昌指出，因疫情稍緩，希望7月起，就22里道路、交通、環境較類似的、疑慮較相同的，匯整出5、6場的里民說明會，目標希望在今年9月，提出一個完整的技術幕僚的專業意見與解決方案，再提請巿府的長官做政策上的決定。

(中時 )