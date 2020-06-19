徐子芳（左2）今遞補就職，家人獻花祝福。（王志偉）

徐子芳就職，議會同僚合影祝賀。（王志偉攝）

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪入獄，中選會公告由徐子芳遞補。徐子芳今天就職，她說「候補二竟然還可以遞補上來，相信是老天的安排，一定會珍惜為民服務機會」，感謝之情溢於言表。

國民黨的蔡啟塔因花蓮市長任內涉貪，被判刑15年、褫奪公權7年定讞，已遭解職，本月8日入監服刑。

57歲的徐子芳是花蓮前議長楊文值之妻、現任花蓮市民代表楊哲灃的母親，她在第一選區（花蓮市）獲得2025票落選。選後，施金樹因貪汙入獄，由落選頭莊枝財遞補，之後蔡啟塔貪汙被判刑15年解職，讓排在落選第二位的徐子芳得以遞補。

就職儀式今天在縣議會舉行，由花蓮地方法院審判長黃英豪監誓。徐子芳受訪強調，自己雖是新科議員，但丈夫從政多年，也當過議長助理，對議會生態、環境並不陌生，未來會更加強服務和問政能力。

徐子芳還說，「遞補不容易，何況是候補第二還能上來」，會珍惜為民服務機會，也會加倍努力，徐說自己長期著墨婦幼議題，會關注花蓮婦幼，並督促縣府好好落實推動。

議長張峻、副議長潘月霞及多名議員同僚，以及徐子芳的家人都到場祝賀，張峻歡迎徐子芳加入監督行列，秉持理性問政風格，為鄉親謀求更好的福祉。

(中時 )