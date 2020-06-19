亞洲兩大男神劉以豪、李昇基主持的Netflix韓綜《Twogether：男神一起來看你》即將於26日上線，兩人互動即是最大看點，劉以豪笑稱李昇基根本是福星、李昇基則難忘與劉以豪共度「初夜」的地方，19日更搶先公布兩人旅行勇闖印尼與泰國的精彩照片。

當被問到印象最深刻的地點時，劉以豪逗趣地回答在每個地方都留下了很棒的回憶，不過沒想到製作人真的手下毫不留情，堅持不給半點提示或暗示，幸好跟李昇基的「豪基情」深厚且有默契，才能順利解決任務；李昇基則表示若是要特別選一個地點的話，應該就是與劉以豪一開始抵達的印尼日惹，由於劉提前抵達的關係，他貼心用韓文英文寫下了歡迎看板迎接李昇基，讓他驚喜不已。

而最爆笑的是，在抵達的第1天分配旅費時，製作人在交給兩人旅費之後，竟然收回了近韓幣36800元（約新台幣1000元）的旅費，該金額直逼在日惹一晚的住宿費，讓兩大男神相當傻眼，原來是先前李昇基在首爾時曾裝闊要請工作人員喝咖啡，但結帳時卻是跟製作人借錢埋單。

李昇基聽到事由之後尷尬不已，直呼：「哪有咖啡費用比住宿費還多的啊？」，劉以豪則在慌張之餘冒出流利的韓語：「這是什麼？」讓李昇基尷尬臉上掛不住面子回應說一切都是為了世界和平，費用將花在世界的角落上。

(中時 )