金馬經典款HYDY雙層真空保溫杯。（金馬提供）

本屆金馬經典影展為致敬百歲冥誕的電影大師費里尼，不僅多方協調完整邀來費里尼執導的24部電影作品，並製作線上直播節目「金馬遇見費里尼」，邀請林書宇、夏于喬，連奕琦、王淨、焦元溥、韓良憶等影人作家，以趣味角度分享費里尼的精彩電影幕後。

除此之外，影展期間也將舉辦「費里尼的美味人生」插畫展，重製19幅費里尼於不同階段所繪畫作，包括向工作團隊解釋場景或戲服的繪製手稿，其中多幅對童年、夢境與食物的描繪，也與費里尼的電影創作精神遙相呼應。

每年影迷詢問度超高的預售滿額禮，今年再度與知名品牌HYDY合作，只要預售票購票滿2500元，即有機會獲得特別限量客製的「金馬經典款HYDY雙層真空保溫杯」，這回更一次推出鈦灰色和霧金色兩款設計，讓影迷們擇其所好。數量有限，換完為止。

「2020金馬經典影展：費里尼100」將於7月24日至8月13日在台北舉行，6月20日舉辦選片指南，6月21日起正式售票，7月23日前購買預售票的觀眾，享有每張票券免收手續費「換票」一次（更換僅限未完售場次，且須持票最遲於原票券場次放映3天前辦理）的服務。

(中時 )