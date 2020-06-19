彈簧床墊是較難拆解處理的廢棄物，苗栗縣頭份清潔隊面對每月數百張廢棄床墊，只靠人工拆解費力耗時，近逢廢鐵價格低迷，實在不敷成本，因此研究以機械取代人力，利用即將報廢的怪手，搭配地面設置釘子固定床墊，大幅縮減拆床墊的時間，最快僅需2至3分鐘，讓廢棄物回收更有效率。
彈簧床墊以鐵製彈簧為主體，廢鐵視為資源回收物，但床墊通常包含椰棕纖維、不織布、泡棉填充物等其他一般廢棄物材質，需要拆解分離後才能回收變賣，處理上十分困難。
頭份市公所指出，頭份垃圾場每月進場約200至300個床墊，面對堆積如山之床墊，若以人工方式拆解，1人拆解1個約需花費30分鐘，若再考量近年廢鐵價格低迷，所耗費之人力及時間實在不符成本效益。
有感於此，頭份清潔隊便開始研究以機械代替人工作業，隊上剛好有1台使用多年的怪手即將報廢，清潔隊員先在地面上設置1組倒鉤的釘子，用以固定床墊的兩端，再以怪手拉提床墊外皮，即可順利分離出鐵製彈簧，拆解1個床墊最快僅需花費約2至3分鐘，大幅提升工作效率。
(中時 )
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