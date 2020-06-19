由香港導演袁劍偉執導，金獎帝后黃秋生與林嘉欣聯手主演的電影《死因無可疑》，19日公布正式預告，黃秋生神人等級的演技不變態都可怕，不僅將原著日本恐怖小說《黑暗之家》的恐怖氛圍詮釋到位還更加升級，正式預告上線半小時即有17萬次瀏覽量。

林嘉欣在電影中「自肥」5公斤扮演中年大嬸，徹底犧牲美貌，她的老公《死因無可疑》導演袁劍偉表示她很喜歡被「糟踏」，讓林嘉欣笑言：「我老公就是想在電影中打破我那些美好太太和媽媽的形象，覺得這樣我在演出上可以成長。」

但林嘉欣透露演出時非常緊張，因為她在片中最常和黃秋生對戲，「我怕表現不夠好，黃秋生會嫌棄啊！」他們上次合作演出《暗色天堂》時，黃秋生扮演辯護律師，在法庭上不停攻擊要告人的林嘉欣，有如仇人，但這回再度合作卻要演出結婚多年的夫妻，但又有著相愛相殺的關係，讓他們都覺得是很有趣的轉變。

黃秋生談到演出的角色，很幽默的說：「外表是個帥哥，但思想和反應都很奇怪。」林嘉欣和他演夫妻，兩人都特別開發獨門的相處模式，黃秋生表示自己的角色從小就很傾慕林嘉欣，「我每天開工前，會望著她10分鐘，好幫助自己入戲。」

林嘉欣也覺得這招很有用，可以很快拉近彼此的距離，「休息時，黃秋生在我隔壁間，我們拉開中間的帳幕，我就坐在搖椅上，一邊搖一邊看著他，就這樣彼此對望。」問他們這樣含情脈脈互望，會不會讓林嘉欣的導演老公吃醋不開心？黃秋生理直氣壯回：「怎麼會，就是導演請我來演這個角色的啊！」電影7月3日在台上映。

(中時 )