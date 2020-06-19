陳喬恩和大陸女星謝娜是著名的好姊妹，不過雙姝的感情就出現微妙變化，原來是謝娜在2018年生下雙胞胎女兒後，她重心放在孩子身上，兩人生活重心不同，也讓陳喬恩無奈嘆：「謝娜已經不是我最好的朋友了」，對此，謝娜也在深夜發文回應了。
陳喬恩日前在陸綜提到：「不瞞大家說，謝娜已經不是我最好的朋友了」，陳喬恩指出，謝娜把重心放在孩子身上，兩人出去玩，謝娜就會要回家陪孩子「她畢竟是媽媽了，你又不能拒絕，但心裡又失落」。
對於陳喬恩的失落，謝娜昨深夜在微博發文：「是的，聚會已經很少再陪你到最後了，我有看到你的失落」，謝娜也強調：「是的，我不再是你最好的朋友，（如果我現在排第三四五，我想前面應該是空缺）」，最後向陳喬恩喊話：「但你一定要記得，你永遠是我最愛的喬恩」。
對此，陳喬恩今（19日）也現身留言回應謝娜「只要妳需要，無論我在哪裡，一定立刻抄手刀飛奔到妳身邊」，她也不忘盧好姊妹「跳跳俏俏長大了一點，那下次要陪我玩久一點喔」。
(中時電子報)
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