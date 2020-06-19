國民黨改革委員會於今日召開會議，各組報告完提出的建言後，開放與會者再提出各自的看法，尤其在兩岸議題上，與會者提出了不少相左的看法，不過國民黨主席江啟臣強調，國民黨如今是走回正統路線、中道路線，堅持國家主權、堅持國父創黨與推翻滿清時的自由民主人權理念，自由民主是國民黨理念。

有位身為改革委員會青年組成員的台大政治所同學表示，年輕人關注人權自由民主，本次改革委員會兩岸組建議推動兩岸人權協議，這一點都不挑釁，全世界都在關注大陸人權，為何國民黨不能？維持和平不是光喊和平就可以的，有時也要強硬。

然而國民黨中常委鄧治平提醒，我們如今在台北看兩岸關係，但我們也要換位思考北京會怎樣看兩岸？國民黨對兩岸還是有點影響力的，民進黨在兩岸完全脫節，無法與對岸講話，國民黨要繼續保持影響力，雙方必須要有互信。互信要透過長期交朋友培養，以後如果兩岸之間又有民進黨解決不了的事情，國民黨才能協助民眾解決。

高雄市議員黃紹庭委員則提醒，即使國民黨對外有新的兩岸論述，九二共識過去一二十年的貢獻也不該抹滅。而且值得思考的是，兩岸政策掌握在蔡英文手上，兩岸也是執政黨要面對，他自己四次議員選舉，九二共識或兩岸都不是地方上輸贏關鍵，九二共識是否是國民黨贏回執政權的關鍵？值得思考。新的九二共識也未必是拉回選票的唯一利器 如果以為只要放棄九二共識或把九二共識重新包裝 就能拉回青年，未免異想天開。

南投縣議員游灝則強調，我們憲法是一中憲法，九二共識在這次選舉還是有五百五十萬多人堅定認同國民黨立場，民進黨有台獨黨綱 可能引發戰爭，和平協議是保護台灣重要角色，國民黨可以正面把九二共識的定義向民眾說清楚。

對此改革委員會青年參與組副召集人黃士修表示在座有人提到兩岸互信，互信來自確定的原則，私交不管，對方信任你是因為你有確定的原則，不是因為你是朋友，有些人擔心修改兩岸論述、要求對岸人權太激進，未必。2008大選前西藏動亂，大陸鎮壓，國民黨總統候選人馬英九強力譴責，痛罵大陸國務總理溫家寶，還揚言不惜抵制北京奧，結果民進黨正副總統候選人謝長廷、蘇貞昌罵馬英九太冒進。2016欺騙了大陸人的台灣詐欺犯被肯亞送往大陸後，時任民進黨立委陳其邁問如何制裁大陸，陸委會主委夏立言說可以不讓大陸觀光客來台，終止一切互動，結果被陳其邁質疑一定要撕破臉嗎？ 所以國民黨把自己的價值踩穩，就不用擔心。

江啟臣總結時則說，兩岸關係重點在於如何解決問題，九二共識過去是工具性論述，民進黨的兩岸目標是台獨黨綱，大陸是一國兩制，國民黨的呢？國民黨必須回答問題，因此在本次提出面對兩岸關係的四大基本支柱，作為處理兩岸關係的基本堅持。

(中時 )