臺鹽(1737)今日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利1.5元，董事長陳(啟)昱表示，今年初面臨疫情嚴峻挑戰，在防疫物資和鹽、水、生技產品的升級帶動下，前5月營收年增6.2%逆勢開創佳績。另外，在子公司臺鹽綠能已完成第一波增資，規劃將在今年公開發行，期待在強化公司資本，經營透明化後，提供國內外客戶更多元的服務，包含承接太陽能光電工程施作等，再創臺鹽綠能新一波的營收成長。

臺鹽與子公司臺鹽綠能股份有限公司秉持「農漁為本，綠能加值」概念深耕漁電共生，致力引進國內外資金投資台灣，今年將陸續動工，已累計開發逾700公頃，目前成功輔導國內外綠能投資業者通過共6案，將近500公頃面積過案，成為國內推動「漁電共生」的領導品牌。

臺鹽今日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利1.5元，承認108年度營業決算，營業額為29.06億元，營業利益為4.2億元，稅後淨利為3.46億元，每股稅後淨利1.73元。

臺鹽陳(啟)昱表示，108年底規畫通霄廠汽電共生更新工程，今年已正式動工，預計將升級核心本業-鹽品和包裝水的製程和設備，穩坐品牌領導地位。今年初全世界經濟環境遭逢新冠肺炎影響，面臨嚴峻挑戰，公司發揮核心生技優勢立即開發「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」及「SUPER防護乾洗手」等一系列防疫物資，做為消費者防禦健康的首選，同時捐贈逾4千瓶洗手露和乾洗手給北中南千名偏鄉學童，守護國人健康，也推升上半年營運業績表現。

(時報資訊)