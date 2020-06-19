遠傳(4904)今(19)日舉辦股東會，由董事長徐旭東親自主持，5G理所當然成為最夯議題，被問到何時開台，徐旭東表示，「就是緊接著中華電開台」！

徐旭東表示，5G開台事宜都已經準備好了，目前有很多的5G體驗，若以這樣的概念來說，5G已經開始了，若一定要講開台的時間點，就是緊接著中華電(2412)開台。

遠傳表示，5G建設初期的設備投資、衝刺人口覆蓋率，都是龐大的資本支出，目前雖未明確知道政府的政策補貼方案為何，但對資本支出會有明顯的緩解，遠傳日前公布至年底前的5G建站會超過3000站，同時力拼5G覆蓋率達全台一半人口。遠傳的5G建設一直都導入AI大數據的分析，綜合考量區域人流、時間使用的效率來建站，針對同業有意在建站數上加碼議，遠傳則認為，消費者對5G服務感受而言，「基地台選址比建幾站更重要」！

遠傳也對於同業呼籲「三共」(共頻、共網、共建)，認為要視法規的要求，過去相關法規並未開放，但5G建設有新的法規，遠傳對此持開放的態度。但是5G建設初期，會以自建網路為核心工作，對於同業間「三共」合作，會至下一階段才會進行討論。

至於消費者最關心的5G資費，遠傳認為不會是單一價，會因應客戶的不同需求提供「多元豐富」的費率選擇，無論是三位數、四位數的費用都有，讓客戶依據需求自由選擇。

遠傳4G與5G的資費，就像第一層與第二層的蛋糕，遠傳也會推出5G時代新的加值服務，就好比蛋糕最上層的「好料」，讓消費者有物超所值的電信服務。

(時報資訊)