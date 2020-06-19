橋頭地檢署公訴組檢察官靳隆坤在蒞庭時公然攤開報紙閱讀，橋頭地檢署檢察官職務評定委員會調查後建議「警告」處分，並經台灣高檢署同意處分建議，函轉法務部檢察官人事審議委員會19日開會討論。

對於檢察官的失當行為，法務部長蔡清祥認為不可取、也不當，他表示，檢察官在法庭上執行職務應尊重本身的職權，更不能夠藐視法庭，靳隆坤有必要從重處分。

橋頭地檢署政風室今年4月接獲檢舉，指靳隆坤蒞庭時直接翻開報紙閱讀，橋檢向地院調閱蒞庭畫面，確認靳在4月6日的刑事審查庭上看報20分鐘，不過，承審法官沒有特別注意靳的動作，也未制止。

靳隆坤的懲處案在4月17日提職務評定委員會審議，認定他違反檢察官倫理規範及公務員服務法，建議記「警告」處分。橋檢將處分建議在4月24日陳報台灣高檢署，高檢署認為橋檢的建議處分並無不當。

靳隆坤是司法官學院42期結業，2017年自高雄地檢署平調橋頭地檢署服務，長期擔任公訴組檢察官負責蒞庭工作。

(中時 )