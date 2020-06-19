國民黨改革委員會於今日召開會議，在組織改造上，小組提出了兩個中常委與中央委員選舉的方案，一個是類似現行制度的全國連記選制，另一個是分區分縣市單記選舉，並指出後者的優勢是可讓當選者成為未來縣市長或區域立委候選人人選，但隨後開放討論時，有與會者質疑，如果存有人頭黨員，採用後者選制選出的人選，恐與社會脫節，不足以成為未來對外選舉的正式候選人。

台中市議員黃建豪指出，中央委員與黨代表人數精簡是改革委員會共識 但中常委卻沒有減少難以對社會與黨內交代 ，希望把中常委席次減少也放入議程。另外中常委、中央委員選制改革部分，甲案主張分區單記選舉，用以培育縣長立委人選，但國民黨黨員最多的地方，直轄市當中是高雄、台北、新北，一般縣市是彰化、屏東，黨員人數顯然跟有無執政無關，當中可能有人頭黨員，這些人再選出的黨代表、中央委員、中常委會是哪些人？如果與社會結構脫節，這樣選出的人，未必能成為立委與縣長候選人。所以這樣的方案實際執行對國民黨到底是幫助還是傷害？值得思考。

南投縣議員游灝則指出，黨職選舉一直是許多年輕人參與公共事務的平台，如果立法院可同時擁有區域和不分區立委，中常委與中央委員也可以同時有區域選出者，加上由中央選出各領域或具有全國高知名度人士。桃園市議員黃敬平則建議，刪除有中央委員或中評委資格才能參選黨主席的規定 就像國民當有參政權利

國民黨主席江啟臣最後總結時表示，討論階段提的意見，會納入各組報告內容，重新檢視，他也提到自己上任主席職務後後發現國民黨有人事預算，卻沒有業務預算，因此要求重新思考業務單位該做甚麼事情、用多少人，就要編列出來，而不是沒有錢，就把人留著但是不做事，要注意財政紀律、工作績效和工作內容。

(中時 )