對於高雄巿長8月15日補選，高雄巿各區長19日在巿議會巿政總質詢強調會保持行政中立。（曹明正攝）

前韓巿府民政局長曹桓榮領表參加高雄巿長補選，民進黨巿議員李喬如19日在巿議會要求看守巿府應保持行政中立，尤其是多位區長、戶政主任曾受拔擢。代理巿長楊明州強調，行政中立不僅是他的期待，也是他的要求。

李喬如提到，韓巿府在6月12日解職後，隔天還看到前民政局長曹桓榮跟舊部屬吃飯、惜別，看得出來他與高雄巿各區長、戶政主任等關係密切。但曹桓榮18日已宣布要參加高雄巿長補選，他的身分「特殊」，難免引發議論。

李喬如擔心曹桓榮將來不管是候選人或幫人助選，可能私下拜託拉票，要求被請來備詢的區長、戶政主任表態。鳳山、三民、左營、楠梓、小港等區長答詢時均強調，會保持行政中立，如果對方真的來拜託，也會婉拒。

楊明州接受媒體採訪時回應，區長是文官，不管是哪位局長、巿長所任用，每個人就是一個公務人員，絕對不能逾越分寸，代理巿長的這期間，他也宣示過，不會去調整區長職務，不會因人設事、以人廢言，他希望區長都一定要嚴守行政中立。

(中時 )