總太地產（3056）2019年稅後純益達4.71億元，EPS2.25元，今（18）日股東會通過每股配發3元股息。總太地產董事長翁毓羚指出，近年主打總價優勢，但在土地開發上並未限定首購族群，預計未來將會有豪宅產品出現。

總太地產去年營收為37.4億元、年增達40.62%，稅後淨利為5.07億元、年增25.05％，全年EPS為2.25元。

總太地產4年來積極推案，至今分別推出「美樂地」，「東方紐約」、「織築」、「總太2020」、「共好MELODY」、「總太聚作」共6案，去年總推案量達87億元；其中，「織築」及「總太2020」住家接連完銷，預計今年完工交屋；至於在建工程，則以北屯區「共好MELODY」、「總太聚作」為主。

針對線上建案銷售進度，翁毓羚指出，「共好MELODY」擁有良好的地理條件，規劃280戶、目前銷售破八成，後續銷售採「優雅」姿態、計劃調整價格因應土地成本飆漲；另近千戶造鎮案「總太聚作」，現已銷售636戶、超過六成。

展望未來，翁毓羚表示，近年主打總價優勢，但從未停止豪宅規劃，在土地開發上沒有特別限定首購土地，預計後續5-6年會有豪宅作品出現。規劃上除了過往累積的豪宅經驗外、增加被信任度外，秉持如「拾光」、「織築」在藝術方面備受肯定，也將結合藝術做出產品差異化。

除了營建品質與業績穩定持續努力外，隨著買方回籠、賣方更積極開發，帶動交易量明顯攀升，總太地產也將繼續投入BOT、ROT案，延伸觸角創造多元的營業面向，而品牌力、強化產品更是持續耕耘的重貶，彙整「八大品牌宣言」，積極落實具體作為。

(工商 )