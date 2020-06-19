冠德建設董事長馬志綱在接棒三年之際，19日召開股東會後，首度針對集團創辦人、冠德已故董事長馬玉山多年來一直寄予厚望、口中「集團下一隻小金雞」環球購物中心，是否朝向IPO方向發展，終於「鬆口」證實：「環球購物中心確實評估IPO掛牌上市！」

馬志綱今天主持冠德建設股東會，會中通過盈餘分配案，每股配發1.5元現金股利。

談到多位股東關心的環球購物中心未來方向？馬志綱表示，環球未來不應只限於中國市場，也有海外拓點計畫，我們正評估我們能做什麼？團隊的優勢是什麼？基次大環境還有不確定性，目前還在審慎評估。但環球未來跨足海外市場，還是主要發展策略。

被問到環球購物中心理是否有IPO計劃？馬志綱停頓了幾秒，用很認真慎重的表情，首度表示「有在審慎評估當中，但現在於時間表還不明確，但的確是往這方面在評估！」

至於環球除了結束大陸天津投資案之外，將進一步跨足海外市場，會不會朝向東協國家布局？馬志綱表示，「會先把台灣市場處理好，累積一定的能量後，才會瞄準海外市場，至於是要用地產商？營造廠？或是商業？去申請IPO，其實我們都還不確定，我們考慮到公司已有的人才和knowhow，我們公司更有機會去IPO。」

問到為何冠德建設集團已故創辦人馬玉山的二千金馬銘嬭，會在四月底時，請辭根基營造（2548）董事長職位？馬志綱表示，「這主要是延續創辦人對於根基的規劃，隨著根基已經進入成為一家大型化的營造廠，現在外案已一百多億了，隨著業務成長，為了規劃下一階段，前董事長請辭，是為了整體規劃著想，當然家族也達成共識，未來根基將成為專業經理人治理，特別是新董事長袁藹維，他在根基董事會也超過九年，相信會為股東創造更大的利潤。

冠德建設總經理洪錦欽表示，冠德目前在手的成屋、預售及規劃中個案，共有21筆，總銷合計約800億元，未來五~六年業績成長無虞。

至於這波疫情對冠德業績影響？洪錦欽表示，其實今年初到現在，冠德個案銷售跑得快，已賣了70億左右，目標全年130億元，因此上半年業績已超標。

洪錦欽表示，冠德房子去化順利，主要是選擇的地段對，品牌力更強。

冠德建設副總經理張勝安表示，目前往「冠德信義」、「冠德蝴水映」、「冠德微丘」、「冠德青璞匯」、「冠德創新殿」、「冠德市政廳」、「冠德泰極」、「冠德泰景」、「捷運G8」等持續銷售和進行。台中的「G8」捷運共構案，是台中第一個捷運聯開案，全數規劃住家，預計明年取得使照。

(工商 )