高盛19日報告稱，給予在港新上市的大陸電商京東H股「買入」初始評等，12個月目標價273港元，較現有價高出逾16％。

京東H股19日股價開盤曾小漲0.5％，現報平盤234港元。

高盛看好，京東有零售規模優勢，通過廣告及物流邊際利潤改善來推動利潤增長的路徑清晰。同時，對京東零售及京東物流的估值，分別由570億美元及110億美元，調高至700億美元及120億美元，上調幅度分別約23％及9％。

而最新出爐的618購物節成績，京東平台累計下單金額達人民幣2ㄝ692億元再次刷新紀錄。

(工商 )