遠傳電信19日舉行股東會，董事長徐旭東表示，遠傳5G超前部署，已在十大企業領域領先，包括一系列的應用已經用5G的思維在推動，包括兩、三年前，遠傳開始啟動自動智慧運輸車，早已經在台北開運。

另外，遠傳在企業用戶市場，至少十大領域的產業要跟遠傳合作5G應用，未來遠傳將在總經理井琪的帶領下，以服務為標竿，利用5G帶動公司轉型，讓遠傳進入「新遠傳」時代。

徐旭東引用最新統計數字表示，台灣每人每月平均行動上網用量22GB，比全球的平均每月每人上網量7.5GB的3倍，遠傳更高達35GB，全球排名第五。

徐旭東說，遠傳2020年有兩個相當重要的策略及口號，一 ，「心5G」，不是強調年底要蓋多少座基地台，而是力拚年底時的涵蓋率達到台灣一半的人口，從現在到年底，五個多月時間，遠傳的5G基地台可以覆蓋台灣一半的人口，他強調，這表示遠傳的心擺在5G上面。

第二，遠傳的股利政策將沿襲過去九年發放超過100%，2019年稅後盈餘於2020年發放的現金股利每股3.25元，相較2019年遠傳每股稅後盈餘2.68元，發放率達121%。徐旭東說，遠傳的股利政策主要受到AI&T的影響 ，而AT&T也是遠傳的原始股東之一 ，遠傳發放的現金股利比實際上賺的還多，表示遠傳對這個產業很有信心 ，即便5G投資很大，但遠傳未來仍要以儘量滿足股東為目標。

徐旭東說，5G對遠傳來講nothing new，因為遠傳的股東之一日本NTT DoCoMo早早就布局5G，目前已有130~140萬的5G用戶數，遠傳團隊很早就跟NTT DoCoMo團隊交換5G技術及相關應用。

(工商 )